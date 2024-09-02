У Тернополі 7-8 вересня відбудеться тенісний турнір

До Дня Фізичної культури у Тернополі 7-8 вересня 2024 року в Central Park відбудеться тенісній турнір.

Реєстрація для участі в одиночному та парному розрядах триватиме до 6 вересня 2024 року. Початок змагань заплановано на 9:00 год в суботу 7 вересня. Турнір пройде на грунтових кортах, інформують у міській раді.

Максимальна кількість пар – 12. Нагородження призерів відбудеться за рахунок внесків учасників.

Для реєстрації звертайтесь за номером телефону 0677390547 Петро Ковальчик (головний суддя турніру ) 0970046006 Central Park або ж в особисті повідомлення.