У Тернополі від 9.00 вівторка, 11 жовтня, до 20.00 середи, 12 жовтня, не буде води в частині проспекту Злуки. А саме – на непарному боці, зокрема від 33 до 43 будинку.

Про це попереджають у КП «Тернопільводоканал» і рекомендують заздалегідь зробити необхідний запас.

Причина сухих кранів – заміна аварійної ділянки мережі та перепідключенням нової.

Виконати ці роботи неможливо при наявності води в трубах. Тож, тернополянам доведеться зрозуміти й перетерпіти. Зате послуги з водопостачання тепер будуть набагато якіснішими.

Звертаємо увагу: у мешканців будинків, що на вул. 15 Квітня, 1 вода буде.