«Шукаєте щось цікаве для дітей у Тернополі, але щоб і самому не занудьгувати. Тоді пізнавальні квести — для вас, адже тут буде цікаво усім! Особлива атмосфера цього дійства не залишить байдужим нікого!» — зазначають у закладі.