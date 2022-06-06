У музеї запрошують жителів Тернопільщини та гостей нашого краю запрошують зануритися у таємничі часи, віддалені від сьогодення на 6000 років, коли на території Правобережної України зароджувалася перша цивілізація Центральної Європи. В археології вона відома під назвою — Трипілля-Кукутені.
До вашої уваги відеоекскурсія «Як жили трипільці? Реконструкція інтер’єру трипільського житла у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї». Розповідає історик, завідувач відділу стародавньої історії Олег Гаврилюк.
«Шукаєте щось цікаве для дітей у Тернополі, але щоб і самому не занудьгувати. Тоді пізнавальні квести — для вас, адже тут буде цікаво усім! Особлива атмосфера цього дійства не залишить байдужим нікого!» — зазначають у закладі.