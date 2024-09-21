У «Тернопільській Озеряні 2024» взяли участь понад 300 учасників

14 вересня у Тернополі відбувся XXVІIІ легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна 2024».

Участь у ньому взяли орієнтовно 230 дорослих (з них – 25 військовослужбовців) та понад 80 дітей.

Мета цьогорічної «Тернопільської Озеряни» – зібрати кошти на укомплектування тактичних аптечок для воїнів.

Дорослі долали дистанцію у 10 км. Діти – 750 метрів.

Переможцем змагань став Ігор Заремба з результатом 34:26. Друге місце посів Андрій Ворох – 36:38. Третє – Андрій Снітко, який пробіг дистанцію за 36:58.

«Тернопільська Озеряна-2024» традиційно проводиться з благодійною метою. Організатори планують використати зібрані кошти для укомплектування аптечок для військових.