У Тернопільській обласній клінічній лікарні відкрили реабілітаційне відділення

20 травня 2025 р. на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні офіційно відкрили нове реабілітаційного відділення – в даний час надзвичайно важливого простору для підтримки ветеранів та всіх, хто постраждав від війни.

Проект реалізовано Благодійним фондом Move Ukraine за підтримки таких відомих донорських організацій як The Nimira Charitable Fund (Швейцарія), Norwegian Private Donors Group (Норвегія), Canada-Ukraine Foundation (Канада).

Фонд Move Ukraine створено вихідцями з української діаспори Джоном Шморгуном та Патрицією Шморгун-Гаврилишин для надання допомоги з житлом для біженців. 18 травня 2025 р. фонд відсвяткував триріччя з часу свого заснування. З огляду на виклики воєнного часу новим напрямом роботи фонду стало створення фахових реабілітаційних центрів із забезпеченням відповідним професійним медичним обладнанням.

На території обласної лікарні у Тернополі зведено сучасний модульний будинок для розширення відділення, закуплено обладнання та проведене часткове меблювання. Реабілітаційне відділення містить зали для фізичної терапії, кабінети ерготерапії, кабінет клінічного психолога і терапевта мовлення, кабінет апаратної терапії, кабінет асистивних технологій.

На церемонії відкриття були присутні: голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода, голова обласної ради та ветеран, який нещодавно повернувся з фронту Богдан Бутковський, генеральний директор Тернопільської обласної лікарні Василь Бліхар, завідуюча відділення реабілітації Наталія Брикса.

На даний момент, у співпраці з владою, розглядаються потенційно нові локації для розміщення реабілітаційних центрів у Тернопільській області.

Ми щиро дякуємо медичному персоналу, який уже працює в центрі, за їхню відданість, професіоналізм і щоденну турботу. Окрема подяка закордонним донорам та партнерам.