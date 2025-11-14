У тернопільській бібліотеці діє виставка ляльок-мотанок

У Тернопільській міській бібліотеці-філії №5 для дітей відкрилася виставка «Барвисте диво народного мистецтва», присвячена Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва.

“На експозиції представлено ляльки-мотанки громадської організації «Школа борщівської народної сорочки». Всього – понад 50 ляльок. Серед експонатів – справжні витвори народного мистецтва: ігрова іграшка «Долонька щастя», ляльки у народному стилі – східно-подільська, гуцулка, колядники, дід і баба, а також інші вироби, створені у техніці славетної борщівської вишивки”, – повідомили у міській раді.

Авторки робіт – талановиті українські майстрині народних художніх промислів та художньої вишивки: Марія Стухляк, Галина Переймибіда, Надія Мороз, Олександра Ситник, Вікторія Кривоніс, Наталя Грицишин, Галина Хартоняк і Тетяна Яциковська.

Переглянути виставку можна за адресою: вулиця Василя Стуса, 4.