У ТЦК на Тернопільщині помер чоловік

Сьогодні на Тернопільщині до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікарні раптово помер 49-річний житель Чортківського району, його привезли з місцевого ТЦК.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі.

За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом. Чоловік був хворим на епілепсію.

Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою “Природна смерть”.

Фото ілюстративне.