У свято Успіння Пресвятої Богородиці митрополит Нестор звершив Божественну літургію у храмі міста Підгайці

У свято Успіння Пресвятої Богородиці митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Підгаєцьке благочиння. У день відзначення престольного свята архієрей звершив Божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці м. Підгайці.

Владиці Нестору співслужили настоятель храму, Підгаєцький благочинний протоієрей Петро Федів, Підволочиський благочинний протоієрей Тарас Махніцький, Бучанський благочинний (Київська єпархія) протоієрей Василь Чупровський, завідувач канцелярії Тернопільської єпархії протоієрей Володимир Зубілевич, запрошене духовенство.

Разом з парафіянами та гостями під час святкового богослужіння у храмі молився голова Підгаєцької громади Ігор Мерена.

На запричасному проповідь виголосив протоієрей Андрій Дуда.

По завершенні Літургії митрополит Нестор звершив освячення поклонного хреста біля храму.

Після проповіді владики духовенство і миряни привітали протоієрея Петра Федіва із 40-річччям перебування на парафії.

З благословення предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого митрополита Епіфанія владика Нестор нагородив отця Петра орденом святителя Миколая Чудотворця.

17 серпня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон з архіпастирським візитом відвідав Свято-Михайлівський храм с. Дубівці Тернопільського благочиння. З запашним короваєм та теплими словами керуючого єпархією зустріли парафіяни храму.

Настоятель храму протоієрей Андрій Яцюк піднісши хреста та попросивши благословення запросив архіпастиря очолити святкове богослужіння і помолитися за українських захисників та весь благочестивий український народ. За богослужінням владиці співслужили запрошене духовенство.

В кінці богослужіння архіпастир привітав настоятеля отця Андрія з 50-річчям від дня народження.

Владика побажав ювіляру міцного здоров’я, духовної радості та невичерпних сил у пастирському служінні, а також подарував хрест з прикрасами спільно і проспівали многоліття. Відтак з благословення Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, архієпископ Тихон вручив отцю-настоятелю орден святого апостола Андрія Першозванного. В свою чергу отець Андрій висловив слова щирої подяки владиці і присутнім за привітання, духовну підтримку, а також запевнив у подальшій ревній праці на славу Божу та благо Церкви і подарував архіпастирю букет білих троянд.