У Струсові зливою змило частину моста

11 травня о 21:25 надійшло повідомлення про підтоплення моста в селі Струсів Микулинецької ТГ Тернопільського району на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.
За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття.
Основна конструкція дороги не пошкоджена.
Представники дорожньої служби провели обстеження та встановили, що пошкодження не становить загрози для учасників дорожнього руху. Зруйновану ділянку вже почали ремонтувати. Рух автошляхом повністю відновлено.