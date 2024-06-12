У Струсові зливою змило частину моста

11 травня о 21:25 надійшло повідомлення про підтоплення моста в селі Струсів Микулинецької ТГ Тернопільського району на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття. Основна конструкція дороги не пошкоджена.

Співробітники ДСНС, що прибули до місця події очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення моста вдалось оперативно усунути.