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У Струсові зливою змило частину моста

12.06.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Теми, Події, Оперативно

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11 травня о 21:25 надійшло повідомлення про підтоплення моста в селі Струсів Микулинецької ТГ Тернопільського району на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.

За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття.

Основна конструкція дороги не пошкоджена.

Співробітники ДСНС, що прибули до місця події очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення моста вдалось оперативно усунути.

Представники дорожньої служби провели обстеження та встановили, що пошкодження не становить загрози для учасників дорожнього руху. Зруйновану ділянку вже почали ремонтувати. Рух автошляхом повністю відновлено.

Теги: негода, Струсів, міст

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