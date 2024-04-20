У спільному чаті у «Viber» три жительки Чортківщини втратили великі гроші

Аферисти масово розповсюджують у соціальних мережах фейкові повідомлення про можливість одержати гроші. Фінансова допомога від держави чи міжнародної організації, соціальні виплати від благодійного фонду – шахрайські схеми, в які потрапляють довірливі люди.

Умови для отримання коштів прості: перейти за посиланням та подати заявку. Далі – заповнити анкетні дані й ввести реквізити банківської картки. Отримавши таку інформацію, зловмисники отримують доступ до рахунків людей й знімають усі заощадження.

Троє жінок з Чортківщини побачили у спільному чаті «Viber» сповіщення: «Багатоцільова грошова допомога для населення». Потерпілі перейшли за посиланням і виконали необхідні умови. Як наслідок – 36-річну жінку шахраї ошукали на 14000 гривень, 51-річна заявниця втратила понад 4000, а з електронного гаманця 43-річної жительки Нагірянської громади зникло більше ніж 68000 гривень.

За допомогою до поліцейських звернулася й 29-річна жителька Кременецького району. Вона розповіла про те, що хотіла одержати кошти за програмою «єДопомога». Після того, як оформила заявку, отримала сповіщення про списання грошей з платіжної картки, а це – понад 14000 гривень.

Ці події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходи, аби встановити осіб зловмисників.

Правоохоронці нагадують про основні правила безпеки, щоб уникнути шахрайської пастки. Користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел (перевіряйте правдивість меседжа на урядових вебсайтах, за номерами «гарячих ліній»). Не переходьте за фіктивними посиланнями (якщо все ж таки потрібно перейти на ресурс організації, адресу якої ви отримали, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебсайт (посилання має бути без позначки «реклама»). Не вводьте реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу не незнайомих та підозрілих сайтах. Нікому не повідомляйте PIN-код до картки, три цифри на звороті, одноразові паролі, що надходять в SMS-повідомленнях та сповіщеннях від банків та мобільних операторів.