У Шумську водій легковика смертельно травмував 77-річну жінку

У місті Шумськ на Тернопільщині ввечері 21 січня сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Під колесами легкового автомобіля загинула 77-річна жінка.

Як повідомили у поліції, аварія сталася близько 20:55. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин ДТП.

За попередньою інформацією, 39-річний житель Шумської територіальної громади, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на пішохода. Унаслідок отриманих травм жінка 1948 року народження загинула на місці події.

Водій, за попередніми даними, перебував у тверезому стані. Водночас у нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на вміст алкоголю.

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.