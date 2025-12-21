У селах Чернихів і Глядки відбувся різдвяний майстер-клас для дітей

На парафіях церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Чернихів та церкви Святого Миколая у селі Глядки Зборівської громади відбувся святковий майстер-клас для дітей з виготовлення різдвяних вінків.

Під час заходу юні учасники власноруч створювали святкові прикраси, проявляли фантазію, вчилися працювати з природними матеріалами та знайомилися з різдвяними традиціями. Майстер-клас пройшов у теплій, доброзичливій та радісній атмосфері, подарувавши дітям нові вміння й позитивні емоції.

Організатори наголосили й на символіці різдвяного вінка. Його кругла форма асоціюється з безкінечністю та Божою вічністю, а вічнозелені хвойні рослини символізують вічне життя. Важливе значення мають і кольори оздоблення. У багатьох країнах різдвяний вінок є знаком гостинності, а дзвіночки на ньому, за народними віруваннями, відганяють злі сили. У давніх слов’ян вінок також символізував безперервність роду та оберігав дім від темних сил.

Захід став гарною нагодою для дітей не лише творчо попрацювати, а й глибше відчути дух Різдва та українських традицій.