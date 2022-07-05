Посварилося все село. У Бодаках на Збаражчині московський патріархат не дає спокою прихожанам ПЦУ. Колишній священник УПЦ, кажуть люди, до останнього тягнув з переходом на іншу парафію, і досі цього не зробив.

На весні 2021-го парафіяни церкви святителя Миколая вирішили покинути церкву московського патріархату. Перше Богослужіння українською мовою відправили вже 14 березня того ж року. З тими, хто не захотів покидати московське керування – домовились про почергові Богослужіння у храмі. Але після 24 лютого люди вирішили остаточно відмовитись від всього московського, тож «батюшку» попросили село покинути.

Зрештою, будинок батюшка покинув, і в церкві якийсь час не появлявся. Аж раптом люди помітили, як прихожани МП ремонтують один зі стареньких будинків, бо там планують правити літургії.

Жителі Бодак дізналися, що в старій хатині хочуть зібратися московські попи, і місцеві вирішили цьому завадити. Коли до села приїхали невідомі в рясах, за ними прибула поліція. На відео, яке надали знімальній групі, видно, як представникам МП і попам зробили коридор, аби ті змогли пройти до своєї церкви.

Із небагатьох людей, хто досі залишився у вірі московського патріархату, в селі зустрічаємо пана Миколу. Він каже, щоб помолитися – шукатимуть собі приміщення і поза храмом. Подробиці — у сюжеті, пише Т1