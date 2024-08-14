У природному заповіднику “Медобори” зацвіла червонокнижна рослина

На Тернопільщині у природному заповіднику “Медобори” зацвів червонокнижний відкасник осотовидний.

Про це повідомлили на сторінці заповідника у Facebook.

“Помірно посухостійка, світлолюбна трав’яниста рослина заввишки 25-55 см. Ця рослина має наукову цінність, по-перше, як ендемік України із вузьким ареалом, по-друге, як малочисельний вид. Навіть найбільші з його осередків, що займають площу в декілька гектарів, налічують невелику кількість особин. І хоча насіннєве поновлення цього виду задовільне, але через низьку запилюваність, обумовлену значною відстанню між рослинами, насіннєва продуктивність загалом невелика”, — йдеться у повідомленні.

Зараз рослина цвіте, а плодоноситиме у вересні.