 У Плотичі відбувся півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів

14 липня у Плотичі відбувся перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2023/24. У гості до місцевого ФК «Плотича», який є лідером суперліги Тернопільського району та фіналістом минулорічної Ліги чемпіонів, приїхали «Зелені леви» з Почаєва – чемпіон Кременецького району 2023 року та дебютант першої ліги чемпіонату Тернопільської області.

Представник Кременеччини, завдяки двом м’ячах у першому таймі зумів святкувати виїзна перемогу – 2:1, яка збільшила шанси колективу з Почаєва на вихід до фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь обіцяє бути дуже цікавим.

ФК «Плотича» – «Зелені леви» (Почаїв) –1:2 (0:2).

Голи: Вадим Біняшевський (25, 41), Ігор Сливка (80).

Нагадаємо, у другому півфіналі з таким ж рахунок на виїзді ФК «Куропатники» переміг «Шлях» з Шляхтинців (Байковецька громада).