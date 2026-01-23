У Підволочиську зупинили BMW з нікотиновою продукцією без акцизних марок

У Підволочиську зупинили BMW з нікотиновою продукцією без акцизу. Фото патрульна поліція.

22 січня на дорожній станції патрульної поліції у селищі Підволочиськ правоохоронці зупинили автомобіль BMW для перевірки.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що 23-річний чоловік помітно нервує. У зв’язку з цим патрульні провели поверхневу перевірку транспортного засобу.

У результаті огляду в автомобілі виявили ящик із нікотиновмісною продукцією без марок акцизного податку та без відповідних дозвільних документів.

Зі слів водія, товар він придбав через інтернет-магазин приблизно за 50 тисяч гривень і планував у подальшому перепродати його на онлайн-платформах.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали поліцейського офіцера громади.

За виявленим фактом правоохоронці склали на водія адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення — провадження господарської діяльності без відповідних дозвільних документів.