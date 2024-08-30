У Підгайцях директору водоканалу не продовжили контракт: мешканці обурені, а Мирного уже запросили на роботу

На Тернопільщині міська рада вирішила не продовжувати співпрацю з директором КП “Підгайці Водоканал” Андрієм Мирним. Як стверджує чоловік у своєму дописі у Фейсбуці – причини йому не пояснили. Натомість публікує відповідь міської ради на його заяву щодо продовження контракту.

У ньому – коротка відписка про те, що міська рада не має наміру продовжувати контракт. Причини цього не пояснюють, пише Терміново.

Андрій Мирний пояснює у своїй розповіді, що перебував на посаді директора 11 років, і за цей час зробив чимало.

“Я живу у цьому місті, тому його доля, вигляд мені далеко не байдужий. Так влаштоване трудове законодавство, що контракт з керівником водоканалу укладається на 5 років. У моїй ситуації контракт, укладений ще з колишнім міським головою, добігає до завершення. Сьогоднішній очільник громади одноосібно прийняв рішення контракт зі мною не продовжувати без жодних пояснень (документ додається)”, – пише чоловік.

Разом з тим, згідно з рішенням сесії міськради, щорічно роботу підприємства визнавали задовільною. За час роботи Мирний не отримував доган чи зауважень. Тож причини не продовжувати контракт директор КП не розуміє. Підозрює, що це його діяльність як депутата міської ради.

“Я ніколи не голосуватиму за “потрібні” голові рішення, стоятиму на стороні людей. Наведу лише декілька прикладів: голосував проти передачі інвестиційно-комерційної земельної ділянки у приватну власність людям наближених до міського голови, не підтримав рішення встановлення бруківки в центрі міста, виступав з групою депутатів за переведення значної частини коштів бюджету на потреби армії”.

Жодних пояснень ні на офіційній сторінці мера, ні на сайті Підгаєцької міськради наразі немає.

Під дописом Андрія Мирного – десятки коментарів. Мешканці міста підтримують директора КП, а деякі навіть вимагають від міського голови публічних пояснень. А міський голова Чорткова Володимир Шматько запросив його на роботу. Втім, на яку посаду – не пояснює. Також на роботу у Бережанську лікарню Мирного запросив Олексій Гетун – директор медзакладу.