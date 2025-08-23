У нижньому міському парку Заліщиків відбулося велелюдне дійство з нагоди Дня молод

Жодна подія в нашому житті сьогодні не може обійтися без прояву поваги і підтримки Збройним силам України, без вшанування загиблих захисників нашої держави. Ось і 12 серпня цього року в нижньому міському парку Заліщиків відбулося велелюдне дійство з нагоди Дня молоді.

Ця подія, згідно чинного законодавства України, відзначається на підтримку «прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи». А нині реалізація згаданих цінностей неможлива без боротьби проти підлого ворога, який через жорстоку війну зазіхає на нашу землю, починаючи з 2014 року.

Під час Дня молоді у міському парку діяли численні цікаві локації. Заліщицька міська центральна публічна бібліотека розгорнула виставку «Вони тримають Небо». Це – фотографії з роками життя загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців і виставка підготовлених фахівцями книгозбірні спеціального альбому, ґрунтовних краєзнавчо-патріотичних матеріалів, сформованих у тематичні папки, а також біографічно-бібліографічні збірники «Люди свободи», «Жертовність в ім’я України»: перша частина (з лютого-березня 2022 року) та друга частина (з березня 2024 року і до нині).

До слова, докладно ознайомитися з цими покажчиками та презентацією « Вічна слава захисникам Української держави! » можна на сайті Заліщицької міської бібліотеки на головній сторінці сайту і ще в розділі «Захисники України із Заліщицької ОТГ», а також зчитавши QR-код на стелі «Алеї слави» у Заліщиках:

“Люди свободи” – https://zal-lib.pp.ua/lyudy-svobody-krayany-geroyi-nebesnoyi-sotni-uchasnyky-ato-oos-biobibliografichnyj-narys/

«Жертовність в ім’я України» – https://zal-lib.pp.ua/wp-content/uploads/2024/02/Sajt-Stanom-na-08-10-2024-Pokazhchyk-41-Geroj-Zalishhanshhyny-2022-2024-rr.pdf

« Вічна слава захисникам Української держави! » – https://zal-lib.pp.ua/vichna-slava-zahysnykam-ukrayinskoyi-derzhavy/

У згаданих матеріалах – фотографії, біографії та інформації про відкриття меморіальних дощок про наших героїчних воїнів, які народилися, жили, працювали у м. Заліщики, селах нашої громади. Але в час нападу ворога стали на захист України і загинули у боротьбі за неї. Багато з військовослужбовців пішли на фронт як добровольці. І дев’яносто відсотків із них – це молоді люди, в тому числі зовсім юні, які, не вагаючись, боронили рідний край, бажаючи, щоб Україна не була розтоптана ногою окупанта, а як европейська країна скеровувала вектор своєї політики і економіки у Европу.

До виставки впродовж Дня молоді підходили і спілкувалися з працівниками бібліотеки багато відвідувачів парку, зокрема члени сімей, рідні, друзі, знайомі воїнів, які поклали своє життя на вівтар свободи України, а також священники, які здійснювали чин похорону. Зокрема, мова йде про захисників Олега Ланга, Юрія Безкоровайного, Ігоря Ференца, Давида Саєнка, Олега Гулька, Ореста Квача, Івана Мороза, Андрія Меленичука, Івана Кімеле, Михайла Підгребі та інших доблесних Героїв України із Заліщицької ОТГ.

Того ж дня Заліщицька міська бібліотека запросила також дорослих і дітей в творчу альтанку як локацію під назвою: «Склади себе». Учасники різного віку з цікавістю й задоволенням розв’язували візуальні головоломки-пазли різних рівнів складності, досягаючи гарного результату – гуртом чи самостійно складеної картини.

Як завжди, працівники бібліотеки закликали учасників події долучитися посильними донатами до поповнення скриньки «На допомогу ЗСУ». Було зібрано 1500 гривень. Долучилися дорослі і юні учасники Дня молоді, приватні підприємці, БО «БФ «Рідний край – оберіг» (с.Добрівляни). Кошти передані 13 серпня заліщицькому волонтерові Ярославові Гринишину для доповнення суми оплати вартості аналізатора дронів, вже придбаного для наших воїнів.

Тож День молоді – це подія задля згуртування жителів міста і громади: і молоді, і старших поколінь, батьків юнаків і дівчат.