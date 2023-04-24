У “нещасливому” місці в Тернополі, де гинуть пішоходи, хочуть встановити острівець безпеки

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху провели комісійний комплексний аналіз чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Бережанській у Тернополі.

Інспектори врахували кількість дорожньо-транспортних пригод, що трапилися на визначеній ділянці дороги за останні три роки та внесли рекомендації щодо зміни в організації руху, за для зменшення кількості ДТП за участю пішоходів та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Запропоновані наступні зміни:

– на нерегульованому пішохідному переході неподалік будинку №12 планується облаштування острівця безпеки;

– планується нанесення дорожньої розмітки 1.16.1, яка позначає острівці, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків;

– встановлення дорожніх знаків 5.17.1 та 5.17.2 “Напрямок руху по смугах”, які визначатимуть напрямки для руху транспортних засобів та їх зміну.

Зазначимо, що на вулиці Бережанській встановлені дорожні знаки, що інформують про місце концентрації ДТП. Від початку 2023 року на визначеній вулиці трапилося 5 автопригод, в яких 2 людини травмувалося та одна — загинула.