У НАБУ “по хабару” все погано? Антикорупційники вже звинувачують Головка у недекларуванні батьківської квартири

21 листопада правоохоронці провели обшуки у квартирі колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Згідно з даними, у обшуках брали участь близько 20 озброєних працівників правоохоронних органів, які прибули для перевірки нерухомості на вулиці Новий Світ.

Слідчі дії відбуваються на тлі розслідування справи щодо можливої корупції, у рамках якої Михайла Головка затримали влітку 2023 року.

Основна увага слідчих зосереджена на нерухомості, яку Михайло Головко не задекларував. Йдеться про суміжні квартири, що мають спільний вхід, а також технічний поверх, який облаштований під спортзал. Спортзал є спільна власність усіх жителів будинку і його облаштування дозволив ЖЕК, усі жителі під’їзду мають до нього доступ.

Згідно з інформацією, квартира батьків пана Головка не є його власністю, тому вона не повинна була бути зазначена у декларації. Це нерухоме майно належить батькам з 2018 року, що за два роки до придбання квартири Головка. Самі ж батьки з 1997 року за кордон на заробітках і зараз перебувають у США.

Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування, однак критики наголошують на відсутності конкретних доказів та невідповідності звинувачень фактичному стану справ. Деякі експерти стверджують, що процес має політичне підґрунтя. Схоже у НАБУ нервують, а тому з’являються недолугі підозри про недекларування батьківської квартири. Навіть з встановленим фактом проходу між квартирами – це нічого детективам не дає. Є безліч прикладів, коли навіть просто сусіди об’єднують квартири спільними дверима.

А тим часом суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк став на сторону Тернопільської обласної ради у справі про поновлення Головка на посаді.

В цей самий час Верховний суд приступив до розгляду касаційної скарги обласної ради на відому жителям Тернопільщини апеляцію, що встановила незаконність рішення обласної ради щодо все того ж звільнення пана Головка.

Отже, цікаво розгортаються події. Вірогідно ми станемо свідками, нехай і нетривалого, та все ж повернення Михайла Головка на посаду голови обласної ради. Та й у справі про хабар все більше ознак провалу обвинувачення. Запасаємося попкорном…

За матеріалами Політерно.