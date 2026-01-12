У місті Тернопіль поліція врятувала чотирьох дітей, яких мати замкнула в квартирі

У Тернополі правоохоронці вилучили чотирьох малолітніх дітей, яких мати залишила зачиненими у квартирі більш ніж на добу. Дітей доправили до притулку. Фото ГУНП.

Повідомлення на лінію 102 надійшло від жительки Львова. 22-річна дівчина занепокоїлася долею своїх молодших братів і сестри, які проживають у місті Тернопіль. За її словами, діти понад добу перебували самі в зачиненій квартирі, а місцеперебування матері було невідоме.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Інформація підтвердилася. В одній із багатоповерхівок на вулиці Симоненка поліцейські виявили чотирьох дітей віком від двох до 12 років, замкнених у помешканні. Щоб потрапити всередину та надати допомогу, до операції залучили рятувальників.

З’ясувалося, що матір дітей, 40-річну тернополянку, вдома не було вже понад добу. Діти перебували без нагляду, були налякані та дезорієнтовані. З огляду на ситуацію правоохоронці ухвалили рішення вилучити неповнолітніх і тимчасово влаштувати їх до притулку.

Наразі поліцейські встановлюють місце перебування жінки. За неналежне виконання батьківських обов’язків їй може загрожувати позбавлення батьківських прав. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.