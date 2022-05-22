Близько сотні комп’ютерів вартістю п’ятсот тисяч гривень вилучили працівники Тернопільського управління ДВБ НП України у кількох приміщеннях Тернополя. Тут незаконно працювала мережа ігрових залів. Незаконний бізнес влаштували місцеві мешканці.

У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, оперативники викрили три гральних заклади, які діяли нелегально та таємно – при вході висіли камери спостереження, й адміністратори пускали до приміщення лише перевірених людей або постійних клієнтів.

Після того, як поліцейські зібрали достатню доказову базу, в усіх гральних закладах, які належали до однієї мережі, працівники ДВБ спільно з співробітниками Бюро економічної безпеки, слідчими Головного управління краю та бійцями спецпідрозділу ТОР патрульної поліції провели ряд обшуків.

Окрім комп’ютерної техніки, в підпільних казино вилучили зібрані кошти, блокноти із записами усіх ігор та доходів. Виявили працівники поліції і списки боржників.

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 та 2 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, за попередньою змовою групою осіб), повідомили у відділі комунікації обласної поліції.