У громаді на Тернопільщині завершили опалювальний сезон

У Підволочиській територіальній громаді завершили опалювальний сезон для закладів загальної середньої освіти та об’єктів соціально-культурної сфери. Інформацію оприлюднили на сторінці ТОВА.
Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення про завершення опалювального періоду органи місцевого самоврядування приймають самостійно. На кінцеву дату завершення опалювального сезону впливає погода та температура повітря. Коли середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°С протягом трьох діб, опалення вимкнуть.
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