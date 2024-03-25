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У громаді на Тернопільщині завершили опалювальний сезон

25.03.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Офіційно, Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство

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У Підволочиській територіальній громаді завершили опалювальний сезон для закладів загальної середньої освіти та об’єктів соціально-культурної сфери. Інформацію оприлюднили на сторінці ТОВА.

Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення про завершення опалювального періоду органи місцевого самоврядування приймають самостійно. На кінцеву дату завершення опалювального сезону впливає погода та температура повітря. Коли середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°С протягом трьох діб, опалення вимкнуть.

Епідситуація на Тернопільщині: кількість хворих зменшилась, а госпіталізованих – зросла

 

Теги: опалювальний сезон, Підволочиська громада

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