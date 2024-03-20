Березневий топ вакансій та зарплат на Тернопільщині

На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 1,3 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області. Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, освіти.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, медсестра, бухгалтер, підсобний робітник, вантажник, швачка, листоноша, двірник.

У топі професій за розміром зарплати:

– 40-45 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;

– 35 тис. грн – водій автотранспортних засобів;

– 30-31,8 тис. грн – інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник виробничої лабораторії, головний інженер;

– 26-28 тис. грн – оператор лінії у виробництві харчової продукції (м’ясних продуктів), монтажник устаткування зв’язку, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості.