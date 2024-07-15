У Генштабі відреагували на прохання Пташки: у вінницькій 59-й ОМПБр проведуть перевірку

Днями захисниця “Азовсталі” військова Катерина Поліщук (“Пташка”) закликала президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, Олександр Сирський відреагував на її допис.

Вона, зокрема попросила Зеленського звернути увагу на методи управління Шевчука бригадою та провести службову перевірку за фактами “злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу та дій, що призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад”.

На допис Катерини Поліщук відреагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомили у Генштабі, Сирський та начальник Військової служби правопорядку ЗСУ відвідають зону відповідальності 59-ї бригади, командування якої звинувачують у великих втратах особового складу.

“З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з’ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з’єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України”, – йдеться у дописі.

До слова, раніше військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки і звинуватив у некомпетентності нового комбрига 59-ї бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука.