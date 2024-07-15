“Пташка” з Тернопільщини попросила Зеленського перевірити командира бригади за фактами “злочинних наказів”

Захисниця звинуватила Шевчука у нехтуванні життям та здоровʼям бійців, що призвело до загибелі великої кількості військовослужбовців. Вона також зазначила, що саме через нелюдське ставлення командира залишила бригаду.

“Шановний Володимире Олександровичу Зеленський! Більше року я перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. За час нашої співпраці командували бригадою славнозвісний Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович. Але в звʼязку з «геніальними» посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр з квітня 2024 року.

Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира, у війні з ворогом.

Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість – опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною.

Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера – не пусті слова. Принаймні, такими вони не повинні бути”, – написала Катерина Поліщук.