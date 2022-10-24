Одразу в двох дорожньо-транспортних пригодах, що трапилися на Тернопільщині, 23 жовтня постраждали діти.

Так, на дорозі Татарів — Косів — Коломия — Борщів — Кам’янець-Подільський, між селами Озеряни та Ільче-Золоте Чортківського району, не розминулися «Renault Megan» та «Volkswagen Passat».

У результаті ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями шпиталізували шестилітню пасажирку «Renault».

Інша автопригода трапилася на дорозі Стрий – Дніпро – Ізварине. Близько 16.15 в Кам’янках, що на Підволочищині, під колеса вантажівки «DAF XF» потрапила 12-літня дівчина.

За попередніми даними, малолітня раптово вибігла на дорогу, а кермувальник не встиг зупинитися.

Дівчину шпиталізували до реанімаційного відділення.

У водіїв, причетних до обох автопригод, зазначають в поліції, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Усі ДТП правоохоронці внесли до ЄРДР, згідно з частинами 1 та 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.