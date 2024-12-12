У Бучачі працівник обікрав роботодавця на понад 40 тисяч гривень

Працівник одного з підприємств у Бучачі протягом майже двох місяців систематично викрадав обладнання та інструменти, завдавши збитків на суму понад 40 тисяч гривень. За цей злочин йому інкримінують частину 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

До поліції звернувся власник підприємства після виявлення нестачі під час інвентаризації. Зникли різноманітні запчастини, електроінструменти та деталі.

Оперативники встановили, що до крадіжки причетний 22-річний працівник підприємства. Чоловік працював підсобником, мав вільний доступ до території та користувався цим, щоб викрадати електрозварки, паяльні станції, металовироби, електрокабелі та інші цінні речі.

Підозрюваний зізнався, що викрадені запчастини та інструменти використовував для виготовлення деталей на продаж. Викрадене зберігав в орендованому гаражі.

Слідчі вилучили всі викрадені речі. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, яке встановлює всі деталі злочину.