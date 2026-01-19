Туман і ожеледиця збережуться на Тернопільщині. Прогноз погоди на 20–22 січня

На Тернопільщині у найближчі дні збережуться складні погодні умови. Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах, що може ускладнити рух транспорту та пішоходів.
За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби 19 січня та протягом 20 січня в області очікується туман із видимістю 200–500 метрів. На автошляхах зберігатиметься ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
У понеділок буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах — ожеледиця, місцями туман і слабка ожеледь. Вітер південний, 3–8 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме 12–17 градусів морозу, вдень — 6–11 градусів морозу. У Тернополі вночі очікується 14–16 градусів морозу, вдень — 8–10 градусів морозу.
Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.
Температура вночі 14–19 градусів морозу, вдень — 5–10 градусів морозу.
Хмарно, без істотних опадів. На автошляхах збережеться ожеледиця. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.
Температура вночі 10–15 градусів морозу, вдень — 1–6 градусів морозу.
Жителів Тернопільщини закликають бути обережними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості руху та враховувати погодні умови під час планування поїздок.