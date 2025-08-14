14.08.2025 08:39

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Три дні підтримки та єднання: у Тернополі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

14.08.2025

Галина Кіт

51

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Події

Поширити:

З 15 по 17 серпня в парку імені Тараса Шевченка в Тернополі пройде благодійний ярмарок «Залізна Воля: Зброя незламності». Подія збере понад 30 крафтових виробників, запропонує майстер-класи для всіх охочих і відкриє особливий простір для військових та ветеранів.

Гостей чекає затишна атмосфера з ароматними смаколиками, унікальними стравами та творчими зонами. Відвідувачі зможуть придбати hand-made вироби, насолодитися гастрономічними відкриттями та долучитися до майстер-класів, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим.

Ключова мета ярмарку – підтримка тернопільської 105-ї бригади ТрО ЗСУ. Усі зібрані кошти та речі підуть на закупівлю спорядження та забезпечення потреб українських захисників.

Організатори запрошують жителів і гостей Тернополя приєднатися до події, щоб поєднати приємний відпочинок із важливою справою.

Ми писали, Тернопіль відзначить День міста благодійним концертом на підтримку ЗСУ.

Донати для 105-ї окремої бригади територіальної оборони можна реквізити на БО БФ РУХ ЗСУ. Код отримувача: 45654277. Р/р: UA683052990000026000033306161 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

 

Теги: благодійний ярмарок, «Залізна Воля: Зброя незламності»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах