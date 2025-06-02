Троянди зацвітуть на весь сад: чим полити цвіти для рясного цвіту

Щоб троянди цвіли ще рясніше й пишніше, квітникарі радять поливати їх спеціальними розчинами, які будуть стимулювати їх до рясного й тривалого квітіння – розповідаємо, що і до чого.

Нерідко різні продукти з кухні і не тільки стають дуже корисними на городі та в саду для рослин, зокрема часто їх використовують для підживлення, внаслідок чого покращується ріст культур. Квітникарі вже давно перевірили ефективність горілки, як засіб для стимуляції росту троянди.

Її використання активізує процеси регенерації, покращує фотосинтез та пришвидшує цвітіння, пише Сенсація. Також цей напій є супер ефективним у боротьбі з попелицею, його різкий запах відлякує шкідників, в тому числі і мурах.

Перш ніж застосовувати цей продукт, потрібно позбутись всіх почорнілих стебел (обрізати до здорової тканини), а свіжі зрізи обробити садовим варом для захисту від інфекцій. Для приготування розчину вам знадобиться 2 склянки “міцненького” розчинити в 10 літрах води. Все це потрібно перемішати та можна поливати рослини, на кожен кущ потрібно вилити три літри рідини. Дану процедуру варто проводити не частіше ніж двічі на місяць.

Для обробки листя троянд готується інший розчин – 100 г “біленької” + 1 л води + 20 г крихти мила. Таку суміш необхідно нанести на листя через розпилювач.

Тепер що стосується підживлення троянд для пишного й тривалого цвітіння. Підгодівля починається з появи свіжого листя, тоді рослини входять у фазу активного росту, особливо корисними в цей період є органічні добрива.

Садівники радять застосовувати перепрілий пташиний послід, який потрібно розвести з водою у пропорції 1:10, залиште суміш настоюватись на 5 днів. Перед застосуванням концентрат слід розвести з водою 1:30 і полити даним добривом троянди. Рекомендується чергувати органічні та мінеральні добрива для кращого росту троянди.