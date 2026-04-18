Жінки на передовій і в тилу: нові професійні виклики війни

Повномасштабна війна стала для українського ринку праці моментом кардинальних змін. Поки чоловіки боронять кордони, жінки стають опорою економіки, опановуючи фахи, які десятиліттями вважалися суто чоловічими.

Сьогодні українки впевнено працюють у сферах, про які раніше і не мріяли, через стереотип, що це не жіноча справа.

Всього в Україні за сприяння Служби зайнятості 832 жінки вже навчаються за умовно «чоловічими» професіями, з них на Тернопільщині – 38. Серед жінок нашої області: 9 опановують професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, 22 – оператора котельні, 5 жінок здобули професію верстатника деревообробних верстатів, а ще 2 навчаються на оператора верстата з програмним керуванням.

Не менш важливу роль жінки відіграють і безпосередньо на фронті. Вони служать у війську, працюють бойовими медикинями, зв’язківицями, аналітикинями, операторами безпілотників. Жінки виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Станом на 2025 рік, за даними Міністерства оборони та аналітичних звітів, у ЗСУ налічується близько 100 тисяч жінок. З них приблизно 70-80 тисяч – військовослужбовиці, а решта – цивільний персонал, як-от медики чи логісти. Понад 5-7 тисяч з них перебувають на передовій, виконуючи бойові завдання. У Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді служать близько 200 жінок.

Попри ці зміни, досі існувати стійкі гендерні стереотипи. Досить часто можна почути, що “жінка — не для важкої роботи”, “армія — не жіноча справа” , “чоловіки не будуть слухати жінку в бою” або що її основне покликання — виключно сім’я і догляд за дітьми.

Побутує думка, що жінки працюють в цих сферах лише тому, що чоловіків мобілізували, і як тільки війна закінчиться, вони повернуться на кухню.

24-річна Наталія ( позивний “Фенікс”), яка служить на посаді начальниці відділення логістики штабу 5 Окремої важкої механізованої бригади Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України та виконує повноваження позаштатної радниці комбрига з гендерної рівності у званні лейтенанта, пояснює свій вибір так:

“Щодня я бачила, як мої медсестри та санітарки невтомно й самовіддано працювали, Їхня відданість справі надихала мене. Протягом понад двох років я працювала з пораненими: допомагала їм відновлюватися, підтримувала їх морально. Я бачила силу духу українських воїнів, їхню незламність, і розуміла – боротьба триває не тільки на полі бою, а й у кожній палаті, де вони відвойовують своє життя.

Проте я відчувала, що можу зробити ще більше, і піти на військову службу! Не скажу, що це рішення було простим. Але я просто перестала боятися. Маючи освіту медика і психолога, я розуміла важливість не лише лікування, а й підтримки бойового духу, роботи з психологічними травмами, адаптації до стресу. Тому здобула офіцерське звання та взяла на себе ще більшу відповідальність”.

Саме війна прискорила переосмислення ролі жінки в суспільстві. Те, що ще вчора здавалося винятком, сьогодні стає нормою. Жінки на передовій і в тилу вже зараз змінюють країну. І ці зміни — не тимчасові. Вони формують суспільство, у якому цінуються не ролі, нав’язані традиціями, а реальні вміння і сила діяти.

Олександра КУРТА