Вступна кампанія-2026

Вже з 1 липня в Україні почнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти. Триватиме вона три з половиною місяці. У Міністерстві освіти кажуть, що зробили порядок вступу більш зрозумілим та скасували творчі конкурси для певних спеціальностей. Про які зміни для вступників йдеться – з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Тривалість кампанії

У Міністерстві освіти оновили критерії вступу та врахували зауваження попередніх років. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров. «Цифровізація, можливість подачі документів у декілька закладів та подача документів онлайн – це все сприяло тому, щоб розробити порядок вступу зрозумілим для вступників», — наголосив він.

Вступна кампанія почнеться з 1 липня – тоді відкриється реєстрація електронних кабінетів для вступників у заклади вищої освіти. Триватиме вступ три з половиною місяці, до жовтня. Водночас, іноземці матимуть змогу вступити до листопада, зауважують у МОН.

Проводити оцінювання у 2026 році хочуть переважно в очному режимі. Дистанційно вступати дозволять низці абітурієнтів – зокрема, внутрішньо переміщеним особам, військовим та членам збірних.

Історичне рішення

Під час цієї кампанії вперше в історії вступити до українських закладів вищої освіти дозволять за результатами випускних екзаменів іноземних шкіл. Це важливе рішення для українських підлітків, які навчалися у Європі. Адже з початку повномасштабного російського вторгнення за кордон з батьками виїхали понад 340 тисяч українців підліткового віку. У Міносвіти не приховують, що змінити правила вирішили у відповідь на запити наших співвітчизників. «З цього року з’являється можливість вступати до ЗВО (закладів вищої освіти – ред.) за результатами оцінювання випускних іспитів середньої школи у країнах Європи. Це вперше, це відповідь Міністерства на запит, що велика кількість молодих людей віддали перевагу очній освіті», – розповів директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Вступники з окупованих територій

Правила вступу для випускників з тимчасово окупованих територій намагаються робити якомога доступнішими, кажуть у МОН. Зокрема, ця категорія абітурієнтів зможе скористатися дистанційною формою оцінювання. Також до іспитів у закладах вищої освіти прирівняють результати річного оцінювання з української мови та історії України для мешканців ТОТ. Їх складають в освітніх центрах «Крим — Україна» та «Донбас – Україна».

«Спрощені правила вступу для випускників з окупованих територій стосуватимуться не лише тих, хто приїхав з ТОТ з 1 січня поточного року, але й тих, хто приїхав з ТОТ після 1 жовтня минулого року», – заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Творчий конкурс

Водночас умови творчого конкурсу під час вступу цього року зазнають змін. Його скасовують для культурознавчих спеціальностей. А от для мистецьких напрямів він залишається ключовим. Зокрема, творчий конкурс складатимуть для вступу на такі спеціальності, як архітектура та містобудування; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; дизайн, декоративне мистецтво та ремесла; образотворче мистецтво та реставрація; музичне та перформативне мистецтва.

Реєстрація на творчий конкурс почнеться вже з 3 липня. Також цього року дещо змінять вагу цього оцінювання – коефіцієнт творчого конкурсу зросте з 0,6 до 0,7.