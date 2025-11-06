ТНПУ взяв участь у Програмі професійного розвитку академічних менеджерів

Упродовж 28–31 жовтня 2025 року викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка мали велику честь взяти участь у Програмі професійного розвитку академічних менеджерів, яку реалізує Британська Рада в межах спільного проєкту МОН та Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». Захід відбувався на базі Українського католицького університету.

Програма об’єднала представників закладів вищої освіти з усієї України, які прагнуть підвищити ефективність управлінських процесів, розвивати академічну культуру та впроваджувати інноваційні підходи в освітній діяльності. Особлива увага під час навчання була приділена ролі прогромадських університетів як осередків формування лідерів змін, розвитку громадянського суспільства та відповідального управління.

Обговорювалися моделі взаємодії університетів із громадами, ініціативи соціальної відповідальності та способи розбудови відкритого освітнього простору, зорієнтованого на потреби суспільства. Учасники долучилися до тренінгів, панельних дискусій, спрямованих на вдосконалення навичок лідерства, комунікації та управління змінами у системі вищої освіти.

Представники ТНПУ імені Володимира Гнатюка (Зоряна Адамська, Галина Бачинська, Леся Заставецька, Мар’яна Сокол, Степан Прийдун, Ганна Чайковська, Віктор Шандригось) поділилися досвідом реалізації успішних освітніх практик, обговорили питання академічної доброчесності, удосконалення реалізції дуальної освіти, розвитку внутрішньої культури університету та ефективної взаємодії між адміністрацією, викладачами й студентами.

Участь у Програмі стала важливим етапом підвищення кваліфікації та зміцнення управлінського потенціалу педагогічного університету, сприяючи подальшому розвитку академічного середовища й утвердженню цінностей прогромадського, відкритого та відповідального університету.

Щира подяка ректору Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професору Богдану Буяку, за постійну підтримку ініціатив професійного зростання викладачів, сприяння участі університетської спільноти у всеукраїнських і міжнародних освітніх програмах, а також за стратегічне бачення розвитку ТНПУ як прогромадського університету, відкритого до інновацій та партнерства.