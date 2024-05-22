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ТНПУ долучився до Національної руханки у вишиванках «Дякуємо ЗСУ»

22.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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Пів тисячі студентів та викладачів ТНПУ  у День вишиванки долучилась до Національної руханки у вишиванках «Дякуємо ЗСУ». Про це пише Голос.

Вшановування Героїв

О 9 год. всі учасники вшанували світлу пам’ять Героїв- захисників і захисниць нашої Батьківщини, які віддали життя за незалежність. Після цього молодіжний хор Факультет мистецтв ТНПУ ім. В.Гнатюка спільно з хоровою капелою “Освіта” наживо виконав Державний Гімн України .

Також усіх зі святом привітала перший проректор, виконувач обов’язків ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор Надія Дробик.

Джерело: Голос

Теги: Тернопіль, День вишиванки, ТНПУ ім. В. Гнатюка

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