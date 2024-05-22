ТНПУ долучився до Національної руханки у вишиванках «Дякуємо ЗСУ»

Пів тисячі студентів та викладачів ТНПУ у День вишиванки долучилась до Національної руханки у вишиванках «Дякуємо ЗСУ». Про це пише Голос.

Вшановування Героїв

О 9 год. всі учасники вшанували світлу пам’ять Героїв- захисників і захисниць нашої Батьківщини, які віддали життя за незалежність. Після цього молодіжний хор Факультет мистецтв ТНПУ ім. В.Гнатюка спільно з хоровою капелою “Освіта” наживо виконав Державний Гімн України .

Також усіх зі святом привітала перший проректор, виконувач обов’язків ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор Надія Дробик.