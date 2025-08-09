Тернистий шлях Петра Тимочка

1 серпня 2025 р. виповнлося 100 років від дня народження поета, драматурга, перекладача, публіциста, громадського діяча Петра Семеновича Тимочка.

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діє книжкова виставка, присвячена ювілею письменника. Народився Петро Тимочко 1 серпня 1925 року в Івачеві Долішньому неподалік Тернополя. Початкову освіту здобув у рідному селі. У 1939–1943 роках навчався в Тернопільській українській гімназії та середній школі № 1. Під час Другої світової війни був учасником боїв під Бродами в лавах дивізії «Галичина».

У 1947–1956 рр., після перебування в таборах (1944–1947), був вивезений на спецзаслання в Забайкалля. Упродовж 1954–1961 рр. навчався у Всесоюзному заочному політехнічному інституті, здобувши фах гірничого інженера.

Улітку 1956 р. сімʼя П. Тимочка повернулася на Тернопілля. У 1956–1962 рр. він працював у Доброводівському карʼєрі на Збаражчині. 1962 р. сім’я переїхала до Тернополя, де П. Тимочко займав інженерні посади.

Наприкінці 1960-х рр. письменник він почав працювати над перекладами поетичних творів зарубіжних авторів. У його доробку – переклади майже тридцяти авторів із польської, німецької, чеської, словацької, латинської мов. Високо оцінили перекладацьку діяльність П. Тимочка М. Слабошпицький, М. Лукаш, Г. Кочур.

Від 1990 р. П. Тимочко почав друкувати власні поетичні та драматичні твори. Того ж року був прийнятий у члени Спілки письменників України. У 1992–1998 рр. він очолював Тернопільську обласну організацію Національної спілки письменників України.

Творчий доробок П. Тимочка вшановано літературними преміями імені Братів Богдана та Левка Лепких, У. Самчука, М. Рильського (1997, у галузі перекладу).

У 2001 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Уся творчість П. Тимочка пронизана любовʼю до Батьківщини. Він із гордістю заявляв:

Я українець, русич чи русин, Що завжди йшов крізь смерть до воскресіння.

26 лютого 2005 р., в рік свого вісімдесятиліття, зупинив земну ходу відомий український поет, драматург і публіцист Петро Тимочко.

На книжковій виставці представлено твори поета, а також видання, що висвітлюють його життєпис, письменницьку та громадську діяльність. Серед книг, запропонованих для ознайомлення: «На канадській землі землі» (1991), «Трагедія зради, або Українська трагедія» (1993), «Пекельний суд», «День перемоги», «Рідний клин» (усі – 1994), «Із болем у душі», «В стрімкім потоці часу та подій» (обидві — 1995), «Премудрість Божу в собі шукаю» (1996), «Із вічності у вічність» (2000), «Роздуми над пережитим» (2001).

Із перекладів П. Тимочка – «Невгасима любов» (1997) Й.-В. Гете, «Поезії» (1980), «Трени й інші вірші» (2022) Я. Кохановського.

У книжці «Європейське середньовіччя: літературний флорілегіум» (2020) уміщено переклад поезій німецького поета Вальтера фон дер Фогельвайде.

На книжковій виставці представлено видання, присвячені видатному українському письменникові: «Два життя Петра Тимочка» П. Сороки, «Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. 1898–1998», «Славетне гроно Тернопілля» Г. Шот.

В журналі «ЛітТера» (2023, № 3) поміщено статтю «Щастя мати такого батька» О. Іонової-Тимочко.

Окрім книжок, довідкових та періодичних видань, бібліографічних покажчиків, інформацію про П. Тимочка можна почерпнути, скориставшись електронним каталогом Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Виставка діятиме до 31 серпня 2025 року.