Тернополянина підозрюють у крадіжці майна на понад 200 тисяч гривень

Зловмисник викрав з будівництва лазерний рівень. Мав намір продати, проте крадене вилучили поліцейські.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся представник товариства на території якого здійснювалося будівництво і повідомив про крадіжку лазерного рівня.

Вартість збитків становила понад 200 тисяч гривень.

Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру. Під час обшуку у зловмисника вилучили крадений інструмент.

41-річний фігурант також є підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні, розслідуваному за фактом крадіжки кабелів з будівництва.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка скоєна в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області