Тернополянин входив у міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала чоловікам втекти з військових частин та виїхати за кордон

Правоохоронці викрили організовану міжрегіональну злочинну групу, до якої входив житель Тернополя, вона допомагала військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та надалі незаконно перетинати державний кордон. Затримано дев’ятьох учасників угруповання, усім оголошено про підозру.

Про це інформують у поліції області.

Заходи з документування протиправної діяльності фігурантів здійснювали оперативники управління карного розшуку, слідчі та оперативні служби ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення.

За даними слідства, злочинну схему організували 55-річний та 65-річний жителі Чернівецької області, один із яких раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини. До справи також була залучена адвокатка зі Львова, яка підшуковувала військовозобов’язаних та за винагороду схиляла їх до втечі з військових частин.

Юристка запевняла так званих клієнтів, що їх не оголосять у розшук як осіб, які скоїли самовільне залишення частини, оскільки вона нібито має зв’язки серед керівництва військової частини, а також обіцяла надалі допомогти у звільненні з військової служби.

Адвокатка співпрацювала з жителем Тернополя, який за її вказівками допомагав військовим залишати місце несення служби, зокрема займався їх перевезенням. Він виїжджав у різні області України, забирав клієнтів і доставляв їх до визначеного пункту. Вартість таких послуг коливалась від 3 до 6 тисяч доларів. Надалі за додаткову плату — від 12 до 15 тисяч доларів — військовим пропонували незаконно перетнути державний кордон.

До схеми незаконного переправлення за кордон було залучено ще п’ятеро осіб — мешканців Чернівецької області, з чітко розподіленими обов’язками. Вони супроводжували клієнтів до визначеного місця в Чернівецькій області, забезпечували їх житлом та незаконно переправляли на територію Румунії та Молдови поза встановленими офіційними пунктами пропуску. Загалом використовували три канали переправлення. За кошти, отримані злочинним шляхом, фігуранти придбали елітні автомобілі та нерухомість.

Поліцейські задокументували, що «послугами» підозрюваних скористалися 25 військовозобов’язаних. Поліцейські встановили місцезнаходження усіх осіб і доправили їх до Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

У фігурантів було проведено 48 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів, 2 тисячі євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи їхньої протиправної діяльності.

Слідчі поліції оголосили підозру усім дев’ятьом членам організованої міжрегіональної злочинної групи. Їм інкримінують ст. 114 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі клопочуть перед судом про тримання під вартою. Триває досудове розслідування.