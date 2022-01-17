12–16 січня у Рупольдінгу (Німеччина) відбувся шостий етап Кубка світу.

12 січня дівчата спринтерськими гонками (7,5 км) дали старт черговому змаганню Кубка світу. І щиро результати гонки не лише розчарували, а й засмутили. Тернополянка Анастасії Меркушина чисто відстрілятися не зуміла, і, відповідно її результат виявився нижчим за інших українок – 88-е місце з двома колами штрафу. А найкращою серед українок стала Юлія Джима – 37-е місце.

Наступного дня змагання спринтерськими гонками (10 км) продовжили чоловіки, яким вдалася відмінна, і поки найкраща у сезоні гонка. Тернополянин Дмитро Підручний шикарно розігнався на останньому колі та перетворив 12-те місце після другого рубежу на сьому позицію на фініші. Отож: 7 місце – Дмитро Підручний, 17 – Богдан Цимбал, також у тридцятці Артем Прима (22) і Антон Дудченко.

Тож Дмитро Підручний – став першим українським біатлоніст, який потрапив у топ-10 в особистих стартах у сезоні 2021/2022.

14 січня у жіночій естафеті (4х6 км), на останньому етапі від української збірної бігла іменинниця того дня Анастасія Меркушина. Стрільбу лежачи тернополянка відпрацювала за 31 секунду – навіть із одним запасним патроном! Стійка вийшла вже трохи повільнішою, і теж із промахом. Зрештою, підсумкове дев’яте місце на фоні невдалого старту можна вважати задовільним результатом українських біатлоністок. А перемогу святкували французькі біатлоністки.

Наступного дня у чоловічій естафеті (4х7,5 км) наша чоловіча збірна виходила рангом одного з фаворитів. І знову добре виступив Дмитро Підручний, який біг після Артема Прими та зі старту другого етапу почав відігравати відставання і до фінішу етапу прийшов у щільній групі команд, що посідають друге-п’яте місця. На жаль, на останньому етапі Антону Дудченку не вдалося зберегти медальні перспективи, фінішувавши шостим.

16 січня відбулися гонки переслідування у жінок та чоловіків у рамках заключного дня змагання шостого етапу Кубка світу з біатлону. Українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли відповідно 24 і 33 місця. Невдало виступили й чоловіки найкращим – 40-им із шістьма колами штрафу став Дмитро Підручний

Вже 20–23 січня у Антхольці-Антерсельві (Італія) відбудеться сьомий етап Кубка світу.

Розклад змагань: 20 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки; 21 січня, 15:15 – індивідуальна гонка 15 км, жінки; 22 січня, 13:50 – мас-старт, 15 км, чоловіки; 16:00 – естафета, 4х6 км, жінки; 23 січня, 13:15 – естафета, 4х7,5 км, чоловіки; 16:15 – мас-старт, 12,5 км, жінки.