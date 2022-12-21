Тернополяни влаштували стихійне сміттєзвалище за гаражним кооперативом (відео)

В Тернополі небайдужі люди зафіксували на камеру, як посеред дня кілька чоловіків викидають мішки з цементом і битою цеглою поблизу гаражного кооперативу та залізничної колії. Знімальна група знайшла місце, яке вже стало стихійним смітником, і переконалася, що відходів сюди звезли чимало.

Стихійне сміттєзвалище за гаражним кооперативом на вулиці Текстильній існує вже більше року. Сторож гаражів Петро Пестрак розповідає, що сміття вже горіло і не раз. Тоді на місце приїжджали і пожежники, і правоохоронці, повідомляє Тернопіль 1.

Однак на те, що саме в цьому місці недобросовісні підприємці скидають сміття, звернули увагу лише після того, як власники гаражів зняли на телефон відео і виклали його в соціальні мережі. На кадрах видно, що мішки з будівельним сміттям вивантажують і скидають з причіпу в яр.

Сторож Петро додає, що в’їзд на територію кооперативу лише за перепустками. Але каже, що часто люди їдуть до підприємців, які орендують гаражі. А перевіряти кожного він не в змозі.

В кооперативі зазначають, що територія на яку скидають сміття — не їхня. А щоб загородити гаражі — потрібні кошти. Однак наразі, власники кооперативу грошей на паркан не мають.

В місті про стихійне сміттєзвалище на Текстильній знають. Муніципальна інспекція вже навіть встановила одного з порушників, якого зафіксували на камеру, коли з його автомобіля викидали сміття.