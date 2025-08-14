14.08.2025 11:08

Тернопільський університет підтримав захисників, долучившись до акції донорства для ЗСУ

14.08.2025

Галина Кіт

У розпал вступної кампанії 2025 року приймальна комісія Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка висловила вдячність захисникам і захисницям України, завдяки яким молодь має змогу будувати своє майбутнє.

Про це повідомили на офіційній сторінці університету.

“Ми пам’ятаємо, кому завдячуємо можливістю працювати та допомагати молодим українцям. Щира подяка усім, хто забезпечує наш мир і тримає небо”, – зазначили в університеті.

У знак підтримки Сил оборони України колектив вишу долучився до акції «Врятуй життя захиснику – кров задонать для ЗСУ».

