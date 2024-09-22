Тернопільський школяр Назар Сохор переміг на чемпіонаті Європи зі швидких шахів

Тернополянин Назар Сохор здобув перемогу на чемпіонаті Європи зі швидких шахів у категорії U-14, який проходив у Празі. У цьому турнірі брали участь 71 спортсмен. Назар також отримав медаль за третє місце у командному чемпіонаті.

Назар набрав сім з половиною очок з дев’яти можливих, що дозволило йому виграти золоту медаль. Після першої поразки він виграв більшість поєдинків, і лише остання партія завершилася внічию. Перед фінальним поєдинком Назар перевірив турнірну таблицю і зрозумів, що нічия забезпечить йому перше місце.

У командному чемпіонаті Назар отримав бронзову медаль. Він грав на першій дошці у складі команди, яка завдяки злагодженій грі зайняла третє місце.

Назар займається шахами з шести років і має намір досягти високих розрядів у цьому виді спорту. Наразі він є кандидатом у майстри спорту України. У класичних шахах його рейтинг складає 2090, а для отримання міжнародного КМС потрібно досягти 2200. Для звання гросмейстера необхідно досягти 2500. Назар любить шахи за їхню різноманітність та можливість розробляти свою тактику, а також насолоджується позиційною грою.

Щоденні тренування проводяться під керівництвом тренера КДЮСШ №1 Валерія Трембача, який відзначає працьовитість та талант Назара. Він вважає, що шахи, незважаючи на свою зовнішню простоту, вимогливі за енергозатратністю, порівнянні з важкою атлетикою.

Наступна ціль Назара – чемпіонат світу зі шахів. Він активно готується до цього змагання, усвідомлюючи, що шахи потребують значних зусиль, витримки та терпіння. Незважаючи на труднощі, Назар знаходить задоволення у своїх досягненнях і прагне до постійного вдосконалення.

За матеріалами Суспільного.

Фото: Суспільне.