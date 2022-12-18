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Тернопільські студенти стали помічниками святого Миколая

18.12.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Студенти Західноукраїнського національного університету взяли участь у доброчинній акції до Дня святого Миколая, яку реалізовують у благодійному фонді «Карітас».

Дівчата і хлопці зібрали солодощі, іграшки та книги для дітей із малозабезпечених сімей, пише За Збручем.

На соціально-гуманітарному факультеті поставили кошики, у яких студенти залишали солодощі та інші подарунки.

«Дуже багато наших студентів залишали солодощі та інші подарунки. Таким чином ми хотіли долучитися до ініціативи добрих справ у цей передсвятковий час. Усе зібране ми передамо волонтерам благодійного фонду «Карітас», вони ж відправлять діткам, які не мають батьків або з малозабезпечених сімей. Вважаю, що зараз кожен має долучатися до таких справ», – каже студентка Анастасія.

Усе зібране запакують та передадуть дітям напередодні Дня Святого Миколая.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Святий Миколай, Карітас Тернопіль, доброчинна акція

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