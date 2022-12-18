Тернопільські студенти стали помічниками святого Миколая

Студенти Західноукраїнського національного університету взяли участь у доброчинній акції до Дня святого Миколая, яку реалізовують у благодійному фонді «Карітас».

Дівчата і хлопці зібрали солодощі, іграшки та книги для дітей із малозабезпечених сімей, пише За Збручем.

На соціально-гуманітарному факультеті поставили кошики, у яких студенти залишали солодощі та інші подарунки.

«Дуже багато наших студентів залишали солодощі та інші подарунки. Таким чином ми хотіли долучитися до ініціативи добрих справ у цей передсвятковий час. Усе зібране ми передамо волонтерам благодійного фонду «Карітас», вони ж відправлять діткам, які не мають батьків або з малозабезпечених сімей. Вважаю, що зараз кожен має долучатися до таких справ», – каже студентка Анастасія.

Усе зібране запакують та передадуть дітям напередодні Дня Святого Миколая.