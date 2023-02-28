Тернопільські спортсмни – найкращі біатлоністи України

25 лютого на навчально-спортивній базі «Тисовець» завершилися Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат, присвячені загиблим захисникам України.

Тернопільщину представляли юні біатлоністи з Тернопільської обласної ДЮСШ з біатлону та ДЮСШ-«ОЛІМП» Великоберезовицької селищної ради.

Упродовж перших двох днів 22–23 лютого спортсмени змагались у спринтерських гонках. У категорії «середні юнаки та дівчата» учні ДЮСШ з біатлону Артур Марченко фінішував на 4 позиції, Ірина Гуцуляк – на 5 позиції.

«У другий змагальний день в категорії «молодші юнаки» перемогу здобув наш учень Тарас Тарасюк, а срібним призером став Костянтин Марценюк. Серед «молодших дівчат» Олена Доценко фінішувала на 7 позиції, Анастасія Змарко – на 9 позиції. Вітаємо переможців, призерів та їхніх тренерів Назарія Бурика, Василя Тарасюка та Ігоря Починка», – повідомили у ТО ДЮСШ з біатлону.

У ТОП-6 фінішував учень ДЮСШ-«ОЛІМП» Максим Підручний. Спортсмен здобув почесне 5-те місце. Тренери: Михайло Кручовий, Назарій Бурик.

24 лютого в індивідуальній гонці у категорії «середні юнаки» Артур Марченко виборов бронзову нагороду, а 25 лютого в індивідуальній гонці у категорії «молодші юнаки» знову найкращими були тернополяни – Тарас Тарасюк знову виборов перше місце, Костянтин Марценюк фінішував третім, а Максим Підручний – посів п’яте місце.