Тернопільські школярі зібрали 115 тисяч гривень на техніку для військових

У Тернопільській ЗОШ №10 відбувся благодійний солодкий ярмарок. Захід організували з ініціативи учнівського самоврядування, а до доброї справи активно долучилися учні, батьки та педагоги.

Про це розповіли у міській раді.

На ярмарку можна було придбати тістечка, круасани, печиво, домашній сік та безліч інших смаколиків. Смакували не лише учні, а й учителі – усе заради підтримки наших захисників.

Загалом вдалося зібрати 115 900 гривень, які вже розподілили на важливі потреби Збройних Сил України. Зокрема, кошти передали на комплектацію медичних аптечок, на придбання дронів, на закупівлю РЕБ та долучилися до придбання квадрокоптера DJI Mavic.

Дякуємо всім, хто долучився до ярмарку, підтримав ініціативу й допоміг нашим воїнам!