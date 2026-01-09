Тернопільські «Ниви» виступатимуть на Меморіалі Юста-2026

Загалом у змаганнях візьме участь 32 команди з найкращим рейтингом за підсумками своїх цьогорічних виступів. Серед них й тернопільські «Нива» і ФК «Самбір – Нива-2», які представляють першу і другу ліги чемпіонату України. У них відповідно перший та третій номер рейтингу команд-учасниць.

Меморіал Юста-2026 розпочнеться 10/11 січня. Матчі відбуватимуться на штучних футбольних полях стадіонів імені Богдана Маркевича у Винниках, Львівського фахового коледжу спорту, «Сокіл», «Школяр» у Львові, «Арена-Довге» в Довгому Стрийського району та «Арена Куликів» у Куликові.

Спершу команди поділили на 8 груп. «Нива» гратиме у Групі 1, її суперниками стануть: ФК «Новий Розділ», СК «Воля» (Братковичі) і ФК «Лопатин». ФК «Самбір – Нива-2» виступатиме у Групі 3, суперниками тернопільськиз футболістів будуть: ЛСК «Погонь» (Львів), ФК «Жовква», «Сокіл» (Великі Глібовичі).

Колективи, які посядуть перші та другі місця, вийдуть до 1/8 фіналу. Переможець турніру визначиться у фіналі 28-го лютого.