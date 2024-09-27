Тернопільські команди стартуватимуть у Суперлігах чемпіонату України з волейболу

27 вересня розпочнеться чемпіонат України з волейболу у чоловічій Суперлізі сезону-2024/2025 років. Цього дня у Городку Хмельницької області відбудуться перші матчі стартового туру.

У чоловічій Суперлізі виступатимуть: «Епіцентр-Подоляни» (Городок, Хмельницька область), «Житичі-Полісся» (Житомир), ВК «Решетилівка» (Полтавська область), «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» (Тернопіль), «МХП Ладижин-ШВСМ-Колос» (Вінниця), «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів), «Поділля» (Хмельницький) та збірна України U-20.

У першому турі 27 вересня тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» гратиме із «МХП Ладижин-ШВСМ-Колос», наступного дня із «Поділлям», а 29 вересня із «Епіцентром-Подолянами»

Друга частина І туру пройде у Решетилівці з 4 по 6 жовтня.

За регламентом сезоні 2024-2025 рр. ігри основного раунду чемпіонату відбудуться у два кола. За його підсумками перша й друга команди одразу забезпечують собі місця в півфіналі, а компанію їм складуть переможці чвертьфіналів між командами, які посядуть 3-6 і 4-5 місця. Ігри у півфіналах та матчах за медалі триватимуть до трьох перемог. Турнір за 5-8 місця відбудеться в одне коло.

До речі, у жіночій Суперлізі, де грає тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» виступатимуть п’ять клубів: «Буковинка» (Чернівці), СК «Балта» (Одеська область), ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль) та «Нафтуся» (Трускавець).