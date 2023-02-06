Тернопільська «Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо» в останньому поєдинку 8 туру здобула перемогу

1-5 лютого у Чернівцях відбувся восьмий тур регулярного чемпіонату чоловічої Суперліги-Будінвест 2022-2023 з волейболу, де виступає тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо».

1 лютого. «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «МХП-Вінниця-ШВСМ» – 1:3 (22:25, 17:25, 25:17, 16:25).

У цьому поєдинку команда із смт Тростянця виступала напіврезервним складом, але, незважаючи на це, змогла здобути перемогу. Якщо перша партія пройшла майже за рівної боротьби, то у другій перевага була за вінницькими волейболістами. Лише у третій партії підопічні Юрія Кравцова змогли перемогти. У четвертій партії команда із Тростянця розставила все на свої місця, довівши поєдинок до переможного завершення.

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 22 очки), Паласюк (12 очок), Корнєєв (2 очки), Білюк (5 очок), Гандзій (2 очки), Турик (5 очок), Макатуха (л). На заміну виходили: Мамчур (0 очок), Ухман (4 очки), Прокопець (1 очко), Омельченко (0 очок).

3 лютого. «Епіцентр-Подоляни» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

Незважаючи на те, що явним фаворитом поєдинку були волейболісти з «Епіцентр-Подоляни» із Городка, матч розпочався доволі не очікувано. Тернопільські волейболісти у першому сеті зуміли нав’язати боротьбу чинним чемпіонам країни, але кінцівка поєдинку все-таки була переможною для «Епіцетру».

У другій і третій партіях «Епіцентр» виглядав вже набагато впевненіше і здобув перемогу у трьох партіях.

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 6 очок), Паласюк (5 очок), Корнєєв (1 очко), Прокопець (2 очки), Гандзій (8 очок), Турик (3 очки), Мамчур (л). На заміну виходили: Макатуха (0 очок), Білюк (1 очко), Омельченко (1 очко), Рязанов (2 очки), Ухман (4 очки).

5 лютого 2023 року. «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – «Барком-Збірна України U-18» – 3:2 (23:25, 25:21, 27:25, 13:25, 15:11).

Під час зустрічі аутсайдерів Суперліги-Будінвест за рівної гри, коли шальки терезів схилялися у бік тієї чи іншої команди, доля поєдинку вирішилася на тай-брейку. У вирішальному сеті сильнішими завдяки більшій волі до перемоги була тернопільська «Поліція охорони», а найкращий гравцем поєдинку став Атур Гандзій, який приніс своїй команді 23 очки.

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 14 очок), Паласюк (9 очок), Омельченко (5 очок), Прокопець (2 очки), Гандзій (23 очки), Турик (6 очок), Мамчур (л). На заміну виходили: Макатуха (0 очок), Рязанов (1 очко), Білюк (5 очок), Ухман (8 очок).

Після цього туру «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» займає передостаннє – сьоме місце (4 перемоги та 12 очок).

У 9 турі 16 лютого «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зустрінеться із

ВК «Прометей», а 18-го – із ВСК «Юридична академія».