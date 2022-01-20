Відділення невідкладної допомоги «Emergency» наповнене найновішою апаратурою, сучасний інсультний центр «STROKE CENTER» із потужною мультидисциплінарною командою, комфортні палати на одне-два ліжко-місця й ошатний велнес-центр зі СПА-процедурами. Ні, це не клінка «Шаріте» у Німеччині, а заклад обласної ради – Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня, яку, за словами заступниці міністра охорони здоров’я України Ірини Микичак, варто вважати найкращою в Україні.

Її очільник – відомий у нашому краї лікар-хірург, громадський діяч і науковець, заслужений лікар України Володимир Шкробот. Блискучий менеджер і управлінець створив зразковий вітчизняний заклад із надання високоспеціалізованої медичної допомоги, пише Журнал CITY LIFE BUSINESS.

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У плідному тандемі з фахівцями Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського, який очолює ректор-новатор, професор Михайло Корда, останніми роками тут впроваджено сучасну європейську модель надання неврологічної допомоги мешканцям нашого краю.

Тернополянам доступні міжнародні стандарти

Нещодавно у Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні організували науково-практичну конференцію за міжнародною участю «Менеджмент пацієнта з інсультом у найгострішому періоді. Принципи ревескуляризації» та відкрили одразу чотири стаціонарні відділення. Три з них – інсультне, відділення нейрореабілітації та неврологічне № 4 – модернізовані й тотально реконструйовані. Відділення невідкладної допомоги «Emergency» звели практично «з нуля», до того ж за найкращими зразками міжнародних стандартів.

На значимі для медицини Тернопільщини події запросили керівництво галузі та області, прибули високі гості зі столиці, а також друзі, співробітники та пацієнти. У заходах взяли участь директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, міський голова Тернополя Сергій Надал, ректор ТНМУ імені І. Я. Горбачевського Михайло Корда, експерти НСЗУ і представники Міністерства охорони здоров’я України Дмитро Лебединець і Михайло Тончев.

Варто зазначити, що напередодні в лікарні з візитом побував очільник нашого краю Володимир Труш, який детально ознайомився з роботою медичного закладу, проаналізував низку проблемних завдань, а також привернув увагу до пріоритетних напрямків розвитку лікарні. Серед нагальних – добудувати приміщення для ангіографа з операційним блоком, щоб виконувати ендоваскулярні втручання на судинах головного мозку.

Влада підтримуватиме успішні починання

Не оминув зустрічі з колективом й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він відзначив великий внесок керівника психоневрологічної лікарні в розвиток обласного спеціалізованого медичного закладу – одного з кращих не лише в області, але й в Україні: «Відтепер невідкладну допомогу краянам, які потрапляють до лікарні з діагнозом «інсульт», зможуть надавати безпосередньо в приймальному відділенні, оснащеному найсучаснішою медичною технікою». Михайло Головко запевнив колектив лікарні, що обласна рада й надалі фінансово сприятиме розвитку обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко також високо оцінила результати робіт із оновлення та оснащення нових відділень інсультного центру, адже вони відповідають світовим стандартам, а відтак є можливість забезпечити мешканців Тернополя й області кваліфікованою та якісною медичною допомогою.

Побував у нових відділеннях і привітав колектив лікарні й міський голова Тернополя Сергій Надал, зауваживши, що майже 60 відсотків пацієнтів психоневрологічної лікарні – це тернополяни: «Тому для нас так важливо, щоб медичні послуги тут надавалися якісно та професійно. Мені дуже приємно бачити такі хороші умови для лікування пацієнтів. Щороку понад 250 млн гривень із бюджету громади надходить до скарбниці обласної ради, тож тішить, що ці кошти будуть використані раціонально. Сьогодні обласна клінічна психоневрологічна лікарня є прикладом для інших закладів охорони здоров’я не лише в Тернополі, але й всієї України. Адже тут створені належні умови як для комфортного перебування та лікування пацієнтів, так і для роботи медичного персоналу».

Інсультний центр – гордість області

Новостворені відділення увійшли до інсультного центру лікарні — «STROKE CENTER». До слова, неврологічні відділення існують і в інших медичних закладах Тернопільщини, але спеціалізований інсультний центр STROKE CENTER є лише в обласній психоневрологічній лікарні. Функціонує він тут із 2003 року й об’єднує дев’ять структурних підрозділів. Це новостворений приймальний покій — «EMERGENCY Department», нейрореанімаційне та інсультне відділення, відділення для хворих із порушеннями мозкового кровообігу. Сюди ж входить відділення нейрореабілітації, нейросоматичне, нейропаліативне та відділення когнітивних розладів, фізіотерапевтичне відділення з водолікарнею, які разом забезпечують комплексний і системний підхід до діагностики, невідкладної та планової терапії й реабілітації хворих на мозковий інсульт.

Репрезентуючи нові можливості інсультного центру, завідувачка кафедри неврології ТНМУ, головна експертка за спеціальністю «Неврологія» ДОЗ Тернопільської ОДА, заслужений діяч науки і техніки України, професорка Світлана Шкробот зазначила, що в лікарні створено всі можливості для якісного обстеження хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу на комп’ютерному томографі (КТ), магнітно-резонансному томографі (МРТ), доплерографі, проведення КТ-обстеження в режимі celebral blood perfusion, що значно розширює покази до проведення тромболітичної терапії. Примітно, що, згідно зі стандартами Євросоюзу, такі центри створюються в регіоні з чисельністю населення 2-2,5 мільйона мешканців. Отож, для нашої області із населенням 1,2 мільйона осіб справді створено потужний європейський центр.

«Золотий стандарт» лікування інсульту: швидко й ефективно

Відділення «EMERGENCY» є першим у маршруті пацієнта, якого доправляє карета швидкої допомоги з гострим порушенням мозкового кровообігу, й покликане поліпшити надання невідкладної допомоги, розпочавши ранню діагностику, інтенсивну, тромболітичну терапію, що вважається «золотим стандартом» у лікуванні інсульту.

Нині, за раннього виявлення гострого ішемічного інсульту, з’явилася реальна можливість повернути хворого до нормального активного життя. Головне – не втратити час, так зване «терапевтичне вікно», що складає 4,5 години і дає можливості для тромболітичної терапії.

Психоневрологічна лікарня уклала договір із НСЗУ щодо надання допомоги пацієнтам за гострого мозкового інсульту в цілодобовому режимі. До пакету послуг, що безоплатно отримує пацієнт, входить КТ-діагностика, екстрені лабораторні дослідження, проведення тромболітичної терапії, цілодобовий моніторинг стану пацієнта та медична реабілітація в гострому та відновному періоді.

Пацієнти з ознаками порушення мозкового кровообігу внаслідок ішемічного інсульту отримують у відділенні EMERGENCY тромболітичну терапію – дозоване введення препарату актелізе в межах вікна терапевтичних можливостей, а саме – не пізніше 3-4,5 годин від перших ознак виникнення захворювання.

Від початку 2021р. в лікарні успішно вже проведено 120 тромболізисів, що є на сьогодні одним із найкращих показників в Україні. Завдяки мультидисциплінарній бригаді, найсучаснішому обладнанню, швидкій та координованій роботі спеціалістів на кожному етапі надання допомоги, лікарям вдається запобігти невідворотному ушкодженню мозку пацієнтів у найкоротші терміни. Примітно, що препарат тромболітичної терапії альтеплазе (alteplase), єдиним виробником якого є німецька фірма Берінгер Інтельхайм, вартує кілька десятків тисяч гривень, проте пацієнт отримує його безоплатно.

Чому ж так важливо було створити EMERGENCY – відділення невідкладної допомоги? Як свідчить медична статистика, в Україні щороку стається 120-130 тисяч мозкових інсультів. Не кожному відомо, що інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до пошкодження частини головного мозку та його функцій. Доволі часто йому передує ускладнення гіпертонічної хвороби на тлі різкого підвищення артеріального тиску.

Щороку до інсультного відділення психоневрологічної лікарні шпиталізують від 1200 до 1500 пацієнтів із діагнозом «гострий інсульт». Ішемічний інсульт «формує» тромб і він закупорює артерію, яка постачає кров у мозок, а геморагічний – спричиняє розрив самої мозкової артерії. Ішемічний інсульт складає 80-85 відсотків у числі тих, хто вперше зіткнувся з цією хворобою. Найприкріше в цій ситуації, що понад третина хворих – це люди працездатного віку. Інвалідами після перенесеного захворювання стають 20-40 відсотків із них, а до праці повертаються лише 10-20 %.

Інсульт є серйозною причиною втрати не лише працездатності, але й здатності до самообслуговування в повсякденному житті. У пацієнтів, які потрапляють у відділення невідкладної допомоги впродовж 3-ох годин після виявлення перших симптомів, рідше виникає інвалідність, ніж у тих, хто отримує допомогу зі зволіканням. Тому своєчасна та невідкладна медична допомога підвищує шанси на повноцінне одужання пацієнта.

Як підвищити настороженість пацієнтів

Дуже важливою є самодисципліна та профілактика цієї недуги з боку пацієнтів. Усім не завадить запам’ятати основні ознаки інсульту, які можна закодувати в слово «МОЗОК», а саме: літера «М» – це мовлення, плутанина з вимовою та розумінням слів, «О» – очі – раптове погіршення зору в одному чи обох очах, «З» – запаморочення, головокружіння, втрата координації чи балансу тіла, «О» – обличчя – раптове оніміння в тілі, особливо в обличчі, що призводить до перекошення з одного боку обличчя, «К» – кінцівки – раптове оніміння в кінцівках, втрата контролю над ними, неможливість підняти обидві руки одночасно. За наявності бодай однієї з перерахованих вище ознак необхідно негайно телефонувати 103 і вимагати доставити хворого в обласний інсультний центр. Чим швидше пацієнту нададуть кваліфіковану медичну допомогу, тим більшими є шанси уникнути важких ускладнень, максимально відновити хворого після перенесеного інсульту та повернути його до нормального життя.

Безбар’єрний простір – усе для комфорту пацієнта

Під час тотальної реконструкції цілковито оновили та обладнали за найсучаснішими світовими стандартами інсультне відділення. Основною метою було створити так званий безбар’єрний простір для пацієнтів після інсульту, як того й вимагає Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні.

В реконструйованому відділенні розгорнуто 22 ліжка. Є сім двомісних палат і дві чотиримісні. Повністю перебудовані вхідні двері в кожну палату та санвузли – тепер вони ширші й обладнані розсувними дверима, дозволяють пересуватися пацієнтам самостійно, або ж медичному персоналу транспортувати хворого у візку чи «каталці». Палати облаштовані інклюзивними санвузлами з душовими кабінами, в яких пацієнт з допомогою медичної сестри чи ерготерапевта отримує повну особисту гігієну. До слова, нові розсувні двері з гартованого скла виготовлені у вигляді панорамних картин відомого турецького художника Хікмета Цетінкая (Hikmet Cetinkaya) зі зображенням маків у блакитних тонах – кольорах надії та глибокого спокою.

Усі палати відділення облаштовані сучасними комплексними засобами для обслуговування людей з обмеженими можливостями. Біля кожного ліжка вмонтовано консолі, до яких під’єднано централізовану подачу кисню, монітори, що фіксують і відображають усі життєво важливі показники організму й передаються на центральний пост медичного персоналу. З урахуванням того, що пацієнти після перенесеного інсульту потребують цілодобового нагляду, центральний пост також обладнали засобами для відеоспостереження, аби в палатах вести нагляд за хворими в режимі реального часу.

Рання профілактика – ключ до повноцінного відновлення

Досвід високопрофесійних спеціалістів, сучасне медичне обладнання та комфортні умови перебування в інсультному центрі обласної психоневрологічної лікарні дають можливість пацієнтам якомога швидше повернутися до повноцінного життя.

– Якщо аналізувати стан хворого відповідно до періодів інсульту, то від 1-ї до 24-ї години триває надгострий період, з 1-ї до 7-ї доби – гострий, з 7 дня до 3 місяців – підгострий, а з 3 до 6 місяців – пізній підгострий, більше 6 місяців – хронічний, – розповідає заступниця генерального директора Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Надія Фарійон. – Надзвичайно важливим етапом лікування інсультів є рання реабілітація, що, після нормалізації стану пацієнта, розпочинається вже з першого дня його перебування в інсультному відділенні. Мультидисциплінарна команда, яка працює в інсультному центрі з 2017 року, продемонструвала високі позитивні результати роботи.

Отож, генеральний директор лікарні прийняв рішення переобладнати реконструйоване неврологічне відділення № 2 у відділення нейрореабілітації. Його основне призначення – зменшити травму мозку після судинної катастрофи та максимально сприяти одужанню пацієнтів. Якщо донедавна в центрі діяв лише окремий блок нейрореабілітації, то у новому відділенні ми створили залу фізичної терапії та кабінет ерготерапії й обладнали їх сучасною дороговартісною апаратурою, зокрема, це: модуль активної реабілітації (стельовий підйомник), столи Бобата, моторизовані тренажери MOTOmed, вертикалізатори, блокова рамка, бігові доріжки, що мають швидкість 0,1-0,2 км/год. Варто зазначити, що одна з двох бігових доріжок (вартісттю 1,5-2 десятка тисяч доларів), а також інше сучасне обладнання для кабінету ерготерапії, яке ми використовуємо, з кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету.

У надійних руках мультидисциплінарної команди

Відділення нейрореабілітації розраховано на 44 хворих. Тут лікують пацієнтів після інсульту, черепно-мозкових і травм спинного мозку, з ураженнями периферичної нервової системи, а також із наслідками хвороб і травм опорно-рухового апарату. Щодо терміну перебування, то його визначають залежно від стану пацієнта, як правило, він становить не менше 21-28 днів. Увесь цей час з пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи, які пройшли стажування в провідних медичних закладах європейських країн. Усі ці спеціалісти працюють над тим, щоб максимально відновити рухову активність і позбавити пацієнтів проблем з рівновагою, координацією рухів, здатністю втримувати предмети в руках тощо.

Через різні ураження мозку люди змушені знову вчитися виконувати колись звичні справи: самостійно одягатися, тримати ложку та виделку, горнятко, чистити зуби, вживати їжу тощо. Саме для відновлення таких дій створено кабінет ерготерапії. З першого погляду він нагадує звичайну кухню, щоправда, обладнану індукційною плитою та посудомийною машиною. Насправді ж тут вмонтовані надсучасні механізми, покликані полегшити пацієнтам виконання простих дій. У кабінеті є також пристрій для відновлення когнітивних навичок, згинання і розгинання кисті руки, а також комп’ютеризована реабілітаційна рукавичка з опорами на праву та ліву верхні кінцівки, вартість якої перевищує 20 тисяч євро.

У лікарні – як у санаторії

Реконструкція «вдихнула» нове життя й у неврологічне відділення № 4, яке тепер годі впізнати, бо воно більше схоже на елітний санаторій. У кожній з десяти палат – два ліжка, сучасні санвузли з найновішою сантехнікою, є й побутова техніка, зокрема, телевізор і холодильник. Відділення вже обжили пацієнти, а вони тут з розмаїтими недугами – це хворі зі залишковими явищами гострих порушень мозкового кровообігу, дисциркуляційними енцефалопатіями, хронічними захворюваннями периферичної нервової системи, інфекційними та інфекційно-алергічними захворюваннями нервової системи у відновній стадії, з наслідками черепно-мозкових і спінальних травм.

Попереду – нові плани й впровадження наукових здобутків

Відкриття нових відділень приурочили до науково-практичної конференції з міжнародною участю «Менеджмент пацієнта з інсультом у найгострішому періоді. Принципи ревескуляризації», що зібрала науковців, лікарів-практиків з усіх куточків України й з-за кордону. Співорганізаторами конференції виступили Міністерство охорони здоров’я України, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, департамент охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації, КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради, ГО «Українське товариство інсультної медицини».

Організаційний комітет конференції очолили ректор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, член-кор. НАМН України, професор Михайло КОРДА, генеральний директор Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, заслужений лікар України, доктор філософії (Ph.D), почесний професор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Володимир ШКРОБОТ.

Співголови організаційного комітету науково-практичної конференції: проректор із науково-педагогічної роботи Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Степан Запорожан, завідувачка кафедри неврології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, головний експерт із спеціальності «Неврологія» департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації, професорка Світлана Шкробот, заступниця генерального директора Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Надія Фарійон.

В організації та проведенні науково-практичної конференції велику підтримку фахівцям психоневрологічної лікарні надав медичний університет, зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри неврології. Як зауважив у своєму виступі ректор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Михайло Корда, актуальність проблеми інсультів для вітчизняних медиків полягає в тому, що, порівняно з високоцивілізованими західноєвропейськими країнами, частота інсультів і смертність в Україні від них у кілька разів вища, ніж у країнах Європи. Це пов’язано, насамперед, із ставленням населення до свого здоров’я, економічною ситуацією та можливостями медичних закладів надавати своєчасну та кваліфіковану допомогу пацієнтам. Проблема серйозна, а її вирішення залежить як від фаховості лікарів, так і від влади.

Учасники конференції, серед яких були лікарі-неврологи медичних закладів Тернопільської області, отримали вагому, науково достовірну інформацію про останні досягнення медичної науки та практики щодо лікування й реабілітації хворих на інсульт.

Під час форуму з доповіддю виступила завідувачка кафедри неврології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, головний експерт зі спеціальності «Неврологія» департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації, професорка Світлана Шкробот. Керівник інсультного центру клінічної лікарні «Феофанія» (м. Київ), член робочих груп МОЗ та НСЗУ з питань інсульту, співзасновник і член правління ГО «Українське товариство інсультної медицини» Дмитро Лебединець розповів аудиторії про сучасні підходи до терапії гострого ішемічного інсульту. Завідувач нейрохірургічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського Михайло Тончев поділився з колегами специфікою проведення «бриджинг-терапії» – поєднання двох сучасних стратегій у лікуванні гострого ішемічного інсульту. Лікар-невролог, асистент кафедри неврології № 1 Харківського національного медичного університету Павло Лебединець оприлюднив результати лікувальної практики щодо сучасних критеріїв оцінки стану пацієнта з гострим мозковим інсультом.

Йшлося на форумі й про «менеджмент пацієнта» у найгострішому періоді, зокрема, розглядалися всі аспекти супроводу хворого, урахування нових правил взаємодії лікарні з Національною службою здоров’я України, що передбачає занесення всіх епізодів лікування в єдину інформаційну систему НСЗУ.

Генеральний директор Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот наголосив на подальшій активній співпраці медичного закладу та ТНМУ, імплементації найкращих досягнень науковців у повсякденну клінічну практику. «На базі закладу вже розпочато будівництво нового корпусу, де розмістять ангіограф та облаштують операційну для проведення ендоваскулярної тромбоекстракції – одного з інноваційних методів лікування інсульту – видалення тромбу механічним шляхом, використовуючи інноваційні радіохірургічні технології», поділився ще однією новиною керівник. Непросте й доволі сміливе завдання. Що ж, будемо стежити й сподіватися, що так і буде, бо Тернопільська психоневрологічна лікарня – це заклад, де вміють тримати слово.

Підбиваючи підсумки заходів з відкриття нових відділень і проведення науково-практичної конференції, генеральний директор Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні запевнив присутніх та журналістів, що це лише початок складного, але перспективного шляху подальшого розвитку лікувальної установи.

Як переконливо свідчить досвід попередніх років, Володимир Васильович завжди дотримується свого слова, тож матимемо нагоду ще не раз розповідати читачам про нові досягнення цього спеціалізованого медичного закладу, який стоїть на варті здоров’я мешканців нашого краю.

Джерело: Журнал CITY LIFE BUSINESS