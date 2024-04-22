Тернопільська ГО «Рух за справедливу Україну» передала військовим техніки на півмільйона гривень

Активісти тернопільської ГО «Рух за справедливу Україну», завдяки організованому збору Любов’ю Атласюк, передали воїнам необхідну допомогу: Mavic 3Т та РЕБ Дронкілер 3М, виготовлений членами організації, пише ГОЛОС.

– Ваші донати також дозволили закупити комплектуючі для 10 дронів, які склали члени нашої організації Анатолій Кушнірук та Богдан Брич, – розповідають в ГО «Рух за справедливу Україну». – Окрім необхідної техніки, ми також привезли для побратимів, смаколики, а саме медово-горіхові суміші, медово-імбирні чаї, м’ясні вироби та домашній хліб, який спекла дружина нашого побратима Аніта Гевко.

Також актив організації відвідав воїнів, які перебувають на лікуванні у шпиталі.

– Ми можемо творити великі справи та наближати перемогу!, – йдеться у дописі. – Проте, на фронті й надалі гостро відчувається потреба у РЕБах та дронах. Тож закликаємо всіх долучатися до збору коштів:

Найменування отримувача: БО БФ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА Код отримувача: 45350628

Рахунок отримувача: UA823052990000026001023306824 Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/A5uAWeDxuzвійнавійськоволонтериГО «Рух за справедливу Україну»допомогадронзбірзвітРЕБтернопільщина

PayPal: danya5226@gmail.com

Фото з допису